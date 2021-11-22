لبنان | ميقاتي: كل عيد استقلال وأنتم بخير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في ذكرى عيد الاستقلال، قائلاً: “ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم. فعسى أن تحمل الايام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل. كل عيد استقلال وأنتم بخير”.

وتتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان بالتوزاي مع انسداد كافة الأبواب حتى الساعة أمام المعالجات السياسية وعودة التئام الحكومة مجددا.

ويواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء مسجلاَ مستويات قياسية جديدة حيث وصل إلى 23000 ليرة للدولار الواحد، كما يتوقع أن يرتفع أكثر لا سيما بعد قرار مصرف لبنان القاضي بإجبار شركات توزيع المحروقات دفع 10% من سعر مادة البنزين بالدولار النقدي، ما يعني زيادة في الطلب على الدولار من السوق الموازية أو ما تعرف بالـ”السوق السوداء”.