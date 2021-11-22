لبنان |  الصحافي الكويتي صالح السعيدي: ليس لدى الكويت أجندة سريّة تجاه الجالية اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 34 دقيقة

أكد الصحافي الكويتي صالح السعيدي أن الكويت تعلن جهارا ما تريد ان تفعله ولا يوجد لديها ان اجندة سريّة تجاه الجالية اللبنانية في البلاد.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “اعتقد ان الكويت قررت بعض الاجراءات الواضحة والقرار بعدم اعطاء تأشيرات لمنتمين وموالين لحزب الله او بعدم تجديد الاقامة لهم في الكويت واضح ومعلن، اما المستهدفون فقط هم العناصر المرتبطة مباشرة بحزب الله والعدد بالعشرات لا أكثر”.

وتابع: “صحيح ان الكويت تأذّت من حزب الله الا انها لم تكن تريد تصعيد الموقف مع لبنان”.

وردا على سؤال حول خلية العبدلي، قال: “وصف خلية حزب الله بالارهابية او خلية العبدلي اتى من حكم المحكمة حيث ان القاضي اعتبر ان الخلية عرضت السلم الاهلي في الكويت للخطر والتوصيف لم يكن امنيا بقدر ما كان توصيفا قضائيا “.

اما عن آخر خخلية للحزب تمّ توقيفها، فقال: “الخلية الاخيرة التي اكتشف امرها في الكويت كان دورها تهريب الاموال الى حزب الله والحزب يريد ان تكون الكويت معبرا لتهريب الاموال او غسلها “.

وفي موضوع الأزمة مع لبنان، قال: “الخليج رمى الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية فحزب الله يأخذ لبنان رهينة ويحاول ان يأخذه الى المعسكر الايراني”.

وتابع:”السياسات التي فرضها حزب الله على الشعب اللبناني ادت بلبنان الى العزلة والقرارات الخليجية رسالة للحكومة اللبنانية والآن ننتظر ما الذي ستفعله الحكومة”.

ورأى ان “مجرد استمرار الوزير جورج قرداحي في منصبه رسالة الى دول الخليج”.

وردا على طلب النائب جبران باسيل من الكويت ان تبادر لحلّ الأزمة مع الخليج، قال: “عادة من يقوم بمبادرة ليس طرفا والكويت اليوم باتت طرفا في المعسكر الخليجي والكويت لن تتجاوب مع دعوة باسيل في القيام بمبادرة”.

واضاف: “لبنان مختطف من المعسكر الايراني منذ سنوات وباسيل لم يكن موفقا في رسالته الى الكويت”.