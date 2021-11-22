لبنان | عاصم عراجي: لو كنت مكان وزير الصحة لما قبلت بمبلغ 35 مليون دولار لدعم الدواء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 56 دقيقة

شدد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، على انه لو كان مكان وزير الصحة لما كنت ليقبل بالموازنة التي خصّصها حاكم المصرف المركزي لدعم الدواء.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “المركزي كان يدعم الادوية بـ120 مليون دولار شهريا والحاكم كان يظنّ ان هناك نوعا من تهريب الاموال من قبل مستوردي الدواء وقع الخلاف بين المركزي والمستوردين وتوقف استيراد الدواء 4 اشهر”.

واضاف منتقدا اقتصار الدعم على 35 مليون دولار: “قلنا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي فليكن دعم الدواء في لبنان بـ50 مليون دولار بدلا من الـ35 مليونا.. اذ ان المركزي كان في السابق يدعم الدواء شهريا بـ120 مليون دولار”.

واعتبر ان مسؤولية الدولة تأمين هذه الاموال.

وتابع: “اخذت موافقة ميقاتي للتقدم باقتراح قانون معجل مكرر للحصول على سلفة خزينة او اذن استعمال بما يعادل 10 ملايين دولار شهرية اضافية للموازنة التي كرسها المركزي لدعم الدواء ونسعى للعمل على الاقتراح”.

واعتبر انه “بغياب الاستقرار السياسي اي حلّ نضعه حلّ وقتيّ “وما نحلم بأي تقدّم بالبلاد”.

وقال: “بعض ادوية السكري تصل الى 500 الف وبعض ادوية الدهنيات وصل الى 800 الف ولكن لحسن الحظ هناك بدائل لهذه الأدوية واسعارها اقل من ذلك بكثير”، مضيفا: ” اظنّ أن مفاعيل قرار رفع الدعم الجزئي لم يكن أحد قد حسبها ولا اظنّ انهم توقعوا ان يصل دواء السكري الى 500 الف”.

وردا على سؤال حول البطاقة التمويلية، قال: “مجلس النواب قام بعمله كاملا بالنسبة للبطاقة التمويلية ولا اعرف سبب تأخير اطلاقها وما اذا كان الامر متعلقا بالانتخابات ولم اعد متأمّلا باطلاقها صراحة”.

وتخوف من ارتفاع اصابات كورونا ارتفعت وارفام المرضى الذين يدخلون الى العناية، قائلا: ” الناس لا تلتزم نهائيا والقطاع الصحي الآن غير قادر على استيعاب المرضى ان تفشّى الفيروس اكثر”.