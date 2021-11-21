لبنان | ما مدى جدية المخاوف من تأجيج الأوضاع الأمنية في لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 30 دقيقة

تنتشر أحاديث وانباء في الآونة الأخيرة عن حدث أمني سيشهده لبنان، وفي هذا الإطار، قال العميد المتقاعد وهبه قاطيشا لـ”صوت بيروت انترناشونال” إنّ تخبط لبنان في الازمات الاقتصادية يؤدي الى فوضى امنية خاصة في ظل فترة الانتخابات مما سبب تخوف من عمليات اغتيال.

و اشار قاطيشا الى ان “المتهم الاول وراء هذه الحملات هم أشخاص محسوبون على حزب الله” متابعا ان “من اعتاد قتل اي معارض له، لن يصعب عليه التخطيط لعمليات اغتيال اخرى، فالمسؤول عن احداث الطيونة معروف و المتواطىء مع الكيان الصهيوني تحت مسرحية المقاومة ايضا معروف”.

و تابع قاطيشا ان المطلوب اليوم في لبنان هو تحريره من الميليشيا الايرانية وبعدها نطالب بمحاربة الفساد ولأن ذلك لن يتحقق ما دام حزب الله يسيطر على أمور البلاد لذا المطلوب اولاً الثورة على الكيان الايراني وبعدها التحقق من وضع البلد.

و اكد قاطيشا ان التغيير يتم عبر الانتخابات مشيراً الى ان الاقتراع هو اساس الثورة الحقيقية و الاصيلة والمواطن اللبناني هو صاحب الحق الوحيد لتقرير مصير بلده وذلك عبر الانتخابات.

و اختتم قاطيشا حديثه بالتطرق الى ملف المرفأ مشددا على ضرورة ان يكون هناك تعاون لبناني ودولي مع تأكيدات على ضرورة إجراء تحقيق شفاف والوصول إلى حقيقة الجهة التي نفذت هذه المجزرة الدولية.