لبنان | انتخاب ناضر كسبار نقيباً جديداً للمحامين في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2021 6:48 مساءً

انتهب مساء اليوم انتخابات نقابة في بيروت، التي بدأت صباح اليوم، حيث توافد المحامون لانتخاب أعضاء ونقيباً جديداً للمحامين.

وبعد انتهاء التصويت، أعلنت النتائج بفوز كل من عماد مرتينوس، ناضر كسبار، الياس بازرلي، عبده لحود، اسكندر نجار، فادي المصري، مروان جبر، وجيه مسعد ومايا الزغريني، بعضوية نقابة المحامين.

وعقب انتهاء انتخاب الأعضاء، جرت تم انتخاب ناضر كسبار نقيباً جديداً للمحامين في بيروت بعد حصوله على 1530 صوتاً.

وعلى إثر اعلان النتائج، أشار كسبار، الى أنني “عملت وتعبت كثيرا وكنت أعلم أنكم لن تخذلوني، واليوم أثبتم أنكم أوفياء، وسيبقى بابا قلبي ومكتبي مفتوحين أمامكم جميعا وسنتعاون سويا على مدار يومي، المسيرة ستكمل، وسأهتم بالمحامي أولا، وبصحة المحامي وأتعابه ومعيشته وأمواله والمودعين وحصانة المحامي ولن نفرط بها، كرامته وحصانته خط أحمر، ولن نهمل الشؤون الوطنية، وسنتابعها بكل جدية وشفافية وشجاعة وحكمة”.

وشدد على أن “الوقت للعمل وأتكل النقباء وأعطاء مجلس النقابة وكل المحامين، وسنتعاون مع جميع من يحبون التعاون، واليوم كان عرسا للديمقراطية، ولن نتدهل بال​سياسة​ ونطلب منها الا تتدخل في شؤوننا، ولن نترك أي مظلوم وسيبقى حق الدفاع مقدسا”.

يشار إلى أن انتخاب كسبار أتى بعد انسحاب المرشح الكسندر نجار من المنافسة على منصب نقيب المحامين.