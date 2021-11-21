لبنان | مصلحة الطلاب في “القوات” تدعو لفتح تحقيق شامل بعملية بيع الشهادات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مصلحة الطلاب في حزب “​القوات اللبنانية​”، أته “تداولت تقارير محلية ودولية في الآونة الأخيرة، أخباراً عن عملية بيع 27 ألف شهادة ماجستير ودكتوراه في بعض الجامعات الخاصة، التي حظيت بتغطية سياسية، وتزويرها لطلاب غير مستحقين ومن حاملي جنسيات أجنبية”مشيرة إلى أنه “بناءً على هذه الكارثة التربوية، التي كان لا بدّ من أن يبقى لبنان وطلابه بمنأى عنها، تدعو مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية، إلى فتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة، لمحاسبة الجهات المعنيّة كافة، إذ إن القطاع التربوي ومستقبل طلاب لبنان على المحك”.

ولفتت، في بيان، إلى أنه “تحمّل مصلحة الطلاب، جميع المعنيّين مسؤولية ما آل إليه الوضع التربوي، الذي كان يشكّل علامة فارقة في لبنان والمنطقة؛ لكن وبسبب الفساد والإدارة السيئة، بات هذا القطاع اليوم محط اتهامات ومحسوبيات”، خاتمة “تتعهد المصلحة بأن تستمر في تقديم الإقتراحات ورفعها، إلى المسؤولين التربويين، وذلك بهدف تطوير القطاع التربوي وحمايته ليبقى بعيداً عن كلّ تداعيات الوضع الراهن ولحفظ مستقبل طلاب لبنان”.