لبنان | “محامو الثورة” طردوا نقولا فتوش

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2021 2:51 مساءً

انتهت عملية الاقتراع لانتخاب تسعة أعضاء جددا لعضوية نقابة المحامين في بيروت، من أصل 36 مرشحا لملء هذه المراكز، وبدأت عملية فرز الأصوات، لإعلان أسماء الفائزين على أن يبدأ بعدها انتخاب النقيب الجديد مكان النقيب ملحم خلف الذي انتهت ولايته.

وكان لافتا أن عددا من “محامي الثورة”، طردوا النائب نقولا فتوش من داخل خيمة “نقابتنا”، وطالبوه بالمغادرة فورا لأنه “لا مكان للفاسدين في النقابة”، فما كان من فتوش الا أن امتثل وغادر فورا، وقال للذين طردوه “إن شاء الله ما تكملوا هيك”. فردوا عليه “أن شاء الله البلد بيكمل بعد التخلص من وجود أمثالكم بالسلطة”.