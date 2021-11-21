لبنان | محفوظ ينفي صدور أي بيان حول الشهادات الجامعية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن رئيس ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​ أنه “للمرة الثانية، يصدر بيان مزور بإسم المجلس وموقع مني شخصيا عبد الهادي محفوظ، وهذه المرة يتناول موضوع الشهادات الجامعية، التي هي قيد التحقيق”.

وأكد، في بيان، “أنني أريد، أن أؤكد مرة أخرى أن البيانات التي تصدر عن المجلس، يبلغ المجلس بها المؤسسات المرئية والمسموعة والالكترونية مباشرة، من مكتب المجلس، إما عبر مديرة المكتب سمر شعبان، وعبر المسؤول عن الارشيف والمشرف على المواقع الالكترونية حسام جلول، ويتم تعميمها عبر الوكالة الوطنية للإعلام، وفي تقدير المجلس الوطني، ان تداول الأخبار حول الشهادات الجامعية التي هي قيد التحقيق في الاعلام او في البيانات المزورة، إساءة كبيرة لسمعة الجامعات اللبنانية على إختلافها”.

ولفت المجلس، إلى أنه “رئيس المجلس طالب الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني، اكثر من مرة بعدم التدخل بشأن التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني ايا كانت هذه التحقيقات. اما ان تقدم جهات مجهولة على إصدار بيانات مزورة بإسم المجلس فإن ذلك يشكل إنتهاكا للقوانين”، خاتمًا “آن الاوان للجهات الأمنية والقضائية، كشف هذه الجهات المزورة وإحالتها الى التحقيق كونها تستفيد من ضعف الدولة والتجاذبات السياسية والطوائفية المدبرة”.