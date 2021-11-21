لبنان | الجميّل: هذا الاستحقاق محطة مهمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2021 1:00 مساءً

ادلى الرئيس امين الجميّل بصوته في انتخابات نقابة المحامين، معتبراً ان “هذا الاستحقاق محطة مهمة وهي من تقاليدنا العريقة ويجب ان نحافظ عليها ونؤكد على الديمقراطية والحرية وعلى حضور القطاعات المهنية التي تمثل المصلحة اللبنانية العليا”.

واضاف:” هذه الانتخابات تؤسس للبنان الذي نطمح اليه ونتمنى ان تخرج الانتخابات بنتائج تجسد الطموح اللبناني وتكون هذه النقابة قدوة لسائر النقابات”. واكد ان لبنان لا يبنى بقرارات هامشية والضمير والوجدان وحدهما يؤسسان للبنان القضية.

وتابع: “الكتائب هنا بيتها وكان لدينا النقيب جورج جريج الذي اثبت وجوده ومحلنا محل الخير والعمران والكتائبيون لا يصوتون على اساس حزبي فردي انما على اساس المصلحة العامة وليس بسبيل مصلحة حزبية او شخصية”.

واكد الرئيس الجميّل اننا “ننظر لمصلحة لبنان العليا وهذا المهم، ونصوت لبرنامج يؤكد ان النقابة ستناضل اكثر لمصلحة المحامين ولمصلحة القضية اللبنانية”.

كما اعتبر ان “نقابة المحامين في طليعة النقابة لبناء المؤسسات وفق طموح الشعب اللبناني ونعول على انتخابات هذه النقابة لتجسيد المسار الطويل ليكون متراسا مهما يمنع التطاول على المؤسسات”.