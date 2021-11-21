لبنان | ترزيان: 78 عاما والبعض لم يتحرروا من عبوديتهم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

غرد النائب هاكوب ترزيان عبر “تويتر” بالقول: الإستقلال قناعة وخيار يمارسان من عمق وصلب الإنتماء للوطن، الإستقلال هو أساس الحرية، والإنسان الحر هو أساس الإبداع. خيارنا أن نبقى مبدعين وفي وطننا.

وأضاف: 78 عاما والبعض منا لم يقدروا قيمة الإستقلال ولم يفهموا معنى الحرية، ومن المؤكد أنهم لم يتحرروا من عبوديتهم. ‏في عيد استقلالك يا لبنان الحبيب ندعو الجميع للعودة إلى تلك القناعة بإيمان متجذر في نفوسنا، لكي يعود الخير للبنان ولنا كلبنانيين محبين لوطننا الغالي، ورغم كل الأزمات ومهما كانت المحن سنتجاوزها ونعود للإستقلال.