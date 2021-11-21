لبنان | أمطار وثلوج اليوم.. ماذا عن اليومين المقبلين؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ما زال منخفض جوي يؤثر على لبنان بطقس غير مستقر مع تساقط امطار تكون متقطعة بعد ظهر اليوم وتترافق مع برق ورعد وثلوج على الجبال العالية.

يعود الاستقرار غدا ويستمر طيلة الاسبوع تخرقه تقلبات ضغيفة يوم الخميس.

التفاصيل:

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة بقاعا بين ٧ و ١٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٥ درجة

٢- الجو : غائم مع ضباب وتتساقط امطار في بعض المناطق بعد الظهر فيما تتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر

٣- الرياح : جنوبية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الاثنين: يستقر الطقس تدريجياً والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة ، من ٧ الى ١٧ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٦ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا مع ضباب واحتمال خفيف ٣٠٪؜ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية فيما الرياح غربية – جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الثلاثاء: مستقر والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة ، من ٧ الى ١٨ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح غربية – شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.