لبنان | إنتخابات نقابة المحامين.. هكذا انطلقت في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

انطلقت العملية الانتخابية في نقابة محامي طرابلس عند التاسعة صباحا، حيث فتحت اقلام الاقتراع لاستقبال 1306 محاميا سينتخبون نقيبا جديدا مسيحيا، بعدما انتهت ولاية النقيب محمد المراد، و3 محامين لعضوية مجلس النقابة مسيحي ومسلمين، وفق العرف المتبع بالنقابة.

وترشح لمركز نقيب كل من:

جورج جلاد، ماري – تراز القوال، طوني الخوري، بطرس فضول، جوزيف عبدو.

لمركز عضو مجلس نقابة مسيحي : سمعان اسكندر، مروان ضاهر.

لمركز عضو مجلس نقابة مسلم: سهير درباس، رنا تانيا الغز، هاني المرعبي، غسان مرعي، محمود هرموش، زاهر العلي، منير الحسيني، عبد السلام الخير.