لبنان | وزارة الصحة: وصول لقاح الإنفلونزا الموسمية بالسعر المدعوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 24 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان أن “بعد ورود معلومات عن انتشار مرض الإنفلونزا في مدارس قضاء الهرمل، أجرت التقصي الميداني في هذه المدارس والفحوص المخبرية المطلوبة وتبين أن الحالات التي يتم تسجيلها هي نتيجة الإنفلونزا الموسمية التي بدأت في لبنان منذ عدة أسابيع في الفترة الزمنية المتوقعة عادة لهذا الموسم. وستواصل الوزارة متابعة المؤشرات الوبائية للإنفلونزا بشكل أسبوعي، مع التذكير بأن الأعراض تشتمل على الحمى والأعراض التنفسية الحادة مثل السعال وآلام الحنجرة والعضلات وأحيانًا تقيؤ وإسهال. وفي حال تفاقم الأعراض، ينصح بمراجعة الطبيب المختص”.

وتمنت الوزارة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات الصحية، ومتابعة النشرات الوبائية التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص.

من جهة ثانية، أعلنت الوزارة وصول لقاح الإنفلونزا إلى لبنان، حيث حرصت الوزارة على توفيره بسعر مدعوم يبلغ 24 ألف ليرة لبنانية، وبالإمكان الحصول عليه من الصيدليات بالسعر المذكور.

وأكدت ضرورة عدم تأخر من هم أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات في الحصول على اللقاح، وهم: صغار وكبار السن، الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، النساء الحوامل والعاملون في القطاع الصحي.