لبنان | الجيش: إنقاذ مركب من الغرق على متنه 91 شخصاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 19 /11 /2021 وبعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن امكان حصول عملية تهريب اشخاص عبر البحر، قامت دورية تابعة للقوات البحرية بمطاردة مركب يعود للمواطن (م.ب) في المياه مقابل بلدة القلمون وعلى متنه 91 شخصا (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية. وقد أوقفت الدورية المذكورة المركب الذي كاد أن يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية وانقذت كل من كان على متنه وتم نقلهم إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. بوشر التحقيق باشراف القضاء المختص”.