لبنان | هل نشهد عواصف ثلجية ضخمة قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2021 10:03 مساءً

نفت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ما يتم تداوله حالياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن سلسلة من العواصف الثلجية القطبية ستجتاح الشرق الاوسط وتتسبب بثلوج ضخمة جداً وبخسائر وبحالات من الذعر والرعب.

وأكدت إدارة المصلحة “LARI” الإشارة الى أن كل هذه الاخبار كاذبة، ورغم نقلها على أنها صادرة عن أرصاد أوروبية وروسية وغيرها، فهذه أخبار غير صحيحة اطلاقاً ولا يجب تداولها ولا يجب الاخذ بها لأنها غير صحيحة.

ولفتت المصلحة إلى أن الطقس سيشهد تحسناً خلال الأسبوع المقبل وارتفاع درجات الحرارة على عكس ما يتم الاشاعة عنه.

من جهتها توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية ومترافقة برياح ناشطة، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة.