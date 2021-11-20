لبنان | وزير خارجية البحرين: يمكننا تقديم الدعم للبنان.. ولكن بشرط

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2021 9:42 مساءً

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، السبت، أن لبنان بحاجة لإثبات أن حزب الله “يمكنه تغيير سلوكه لرأب الصدع مع دول الخليج العربية”.

وقال الوزير البحريني، في كلمة ألقاها مع وزراء خارجية الأردن والعراق والبحرين، ضمن مؤتمر “حوار المنامة” في دورته السابعة عشر، ، أنه يجب على اللبنانيين تغيير سلوك حزب الله.

وأوضح الزياني: “نحن بإمكاننا تقديم المساندة لإيجاد حلول في المستقبل ولكن بعد أن يبدي اللبنانيون رغبتهم في تغيير سلوك حزب الله.. وتغيير السلوك في لبنان وفي دول الجوار وعلاقة لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة”.

ولفت وزير خارجية البحرين أن “الأمر تحد كبير للبنانيين حتى يراجعوا سياساتهم مع حزب الله ومحاولة إيجاد طرق لتطبيق القرارات على ارض الواقع”، متابعا: “رأينا حزب الله يهدد السعوديين”.

كما أكد وجود تقويض للمسار من جانب الحوثيين والإيرانيين على الرغم من سعي دول الخليج لإيجاد حلول لليمن ومساعدة الشعب اليمني، وقال:

“إن دول التعاون الخليجي تحاول مساعدة الشعب اليمني، وتسعى لإيجاد حلول لليمن منذ اليوم الأول لتجنب الحرب الأهلية هناك”.

وأوضح الزياني: “وصلنا لنقطة وضع ترسم ملامح طريق الاستقرار في اليمن.. في ضوء ما نفي به من التزاماتنا تجاه الشعب اليمني”، مؤكدا أنه “تم تقويض المسار من جانب الحوثيين والإيرانيين الذين من خلفهم”.

كما أضاف وزير خارجية البحرين أن “التوتر بين الخليج وإيران حدث رغم دعوة السعودية لوقف إطلاق النار وإرساء المسار السياسي ودعوة الحوثيين للتفاوض”، متابعا: “نحاول إيجاد حلول سلمية حتى لا تصبح اليمن مهددة لجيرانها فمن غير المقبول وجود جار يهدد أمن السعودية ووحدة أراضي المملكة”.

ولفت الزياني إلى أنه “تم إطلاق أكثر من 700 صاروخ على السعودية وهذا غير مقبول”، مشيرا إلى أن “الالتزام لا يزال قائما لإحياء حلول المسار السياسي”.

ويواجه لبنان أزمة دبلوماسية مع دول الخليج، بسبب تصريح سابق لوزير الإعلام، في حكومة نجيب ميقاتي، جورج قرداحي.

وعمدت دول الخليج، وهي أبرز الدول المانحة للمساعدات للبنان، إلى حجب الدعم عن هذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة وغير مسبوقة.

وقالت الرياض، إن إجراءاتها الشهر الماضي ضد لبنان، بما في ذلك حظر الاستيراد، لم تكن فقط ردا على تصريحات الوزير، بل كانت أيضا لإظهار عدم الارتياح بشأن “هيمنة” حزب الله على السياسة اللبنانية.