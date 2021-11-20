لبنان | بالفيديو.. حفل زفاف يتحول لساحة معركة في الهرمل!

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2021 10:00 مساءً

تطور إشكال اندلع مساء اليوم بين شبان من عشيرتي “علاو” و”نصر الدين” في مدينة الهرمل خلال حفل زفاف، لإطلاق نار أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن اشكالا حصل منذ بعض الوقت بين عائلتين في الهرمل، تطور إلى إطلاق نار كثيف بين الطرفين ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى، وتسمع في أجواء الهرمل أصوات قذائف صاروخية.

وتمكنت قوة الجيش المداهمة من الفصل بين الطرفين والسيطرة على الموقف بوقف إطلاق النار وملاحقة مطلقي النار، فيما أقامت عدداً من الحواجز الثابتة في محيط منطقة الاشتباكات.