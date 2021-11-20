لبنان | إدوارد غابرييل: أعضاء الكونغرس جاؤوا “ليروا بأنفسهم” ما يجري في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2021 7:31 مساءً

عقد فريق من أعضاء الكونغرس الأمريكي اجتماعات مع كبار المسؤولين في لبنان، في إطار مهمة لتقصي الحقائق في بلد تعصف به أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ومن المقرر أن يرفع الموفدون تقريرا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس، ويقترحون سبلهم لمساعدة الشعب اللبناني، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ويضم الوفد النائب داريل عيسى، وهو جمهوري من كاليفورنيا، والنائب الجمهوري دارين لحود من إلينوي، وإدوارد غابرييل رئيس “مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان” ومقرها في واشنطن.

والتقى الوفد الذي وصل الجمعة ومن المقرر أن يقضي ثلاثة أيام في لبنان، الرئيس ميشال عون.

كما التقى الوفد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي شكر الولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش اللبناني.

وقال غابرييل في حديث تلفزيوني إن أعضاء الكونغرس موجودون في بيروت “ليروا بأنفسهم” ما يجري في لبنان، مشيرا إلى أنه يأمل أن “يأتوا ببعض الأفكار الجديدة” حول السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تساعد بها اللبنانيين.

وتكافح الحكومة الجديدة في البلاد والتي تولت مقاليد الأمور منذ سبتمبر، لبدء الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.