لبنان | أرقام “صادمة” تكشفها اليونيسف عن معاناة الأطفال وأُسَرِهم في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

كشفت منظمة “​اليونيسف​”، في تقرير نشرته، أن “أكثر من 30 بالمئة من الأسر في ​لبنان​ لديها طفل واحد على الأقل تخطى إحدى وجبات الطعام الأساسية، في وقت تقول 77 بالمئة من الأسر إنها تفتقر إلى ما يكفي من الطعام، و60 بالمئة من الأسر تعمد إلى شراء الطعام من خلال مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو اقتراض المال”.

ولفتت المنظمة إلى أن “الأطفال في خطر، حين تسعى الأسر إلى المواجهة من خلال التأقلم”، موضحةً أن “15 بالمئة من الأسر عمدت إلى إيقاف أطفالها عن التعليم، حيث يوجد أكثر من 400 ألف طفل خارج المدرسة”. وأشارت إلى أنه “لا يتلقى 30 بالمئة من الأطفال الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها”.

وفي ظل رفع دعم جزئي عن ​الأدوية​، أوضحت “اليونيسف” أن “67 بالمئة من الأسر قالت إنها تأثرت بارتفاع اسعار الأدوية الهائل”، مشددةً على أن “40 بالمئة من الأطفال ينتمون إلى أسرة لا يعمل فيها أحد، و77 بالمئة من الأطفال ينضوون في أسر لا تتلقى أي مساعدة اجتماعية”.