لبنان | عون يوجّه كلمة الى اللبنانيين لمناسبة الاستقلال غدا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال، رسالة الى اللبنانيين، عند الثامنة مساء يوم غد الأحد عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها الأوضاع في البلاد وموقف لبنان من التطورات.

ولمناسبة الاستقلال تلقى عون برقيات تهنئة من عدد من ملوك ورؤساء دول العالم، أبرزهم: الملكة اليزابت، ملك اسبانيا، ملك المغرب، الرئيس الإيراني، الرئيس الايطالي، رئيسة اليونان، الرئيس الصيني، الرئيس الألماني…