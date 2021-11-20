لبنان | بالصور: مبادرة مميزة من السفارة الايطالية تجاه عائلات حي الجعيتاوي

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2021 3:32 مساءً

في إطار أسبوع المطبخ الايطالي في العالم، ستحتفل السفارة الايطالية في لبنان بأسبوع المطبخ الإيطالي في العالم من ١٠ لغاية كانون ١٩ الأول ٢٠٢١.

وسيتخلل هذا الأسبوع مبادرات عديدة تسلط الضوء على نوعية وجودة المنتجات الغذائية الايطالية وعلى الفن المطبخي الايطالي.

وقد أرادت السفارة هذه السنة أن تتميز في احتفالها في هذا الأسبوع من خلال تنظيم مبادرة بالاشتراك مع جمعية Nation Station وذلك بتخصيص غذاء للعائلات المحتاجة التي تسكن في حي الجعيتاوي ليكون لقاءا تضامنيا مع هذه العائلات التي عانت كثيرا من جراء انفجار مرفأ بيروت، ولنشر جو الفرح فيه.