لبنان | عداد الإصابات بـ”كورونا” يتخطى حاجز الـ1000 “برياحة” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم السبت 10 حالات وفاة و1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن “القطاع الطبي غير مجهز ومستعد الآن لمعركة مع كورونا، ففي السابق وبأوائل السنة الحالية، كان لدينا إمكانيات أكثر بكثير، بعكس اليوم حيث أن هناك اقسام كورونا أغلقت بسبب الأوضاع المادية، ونتمنى على المواطنين الانتباه”.

وقال: “الإصابات بـ”كورونا” تتراوح بين 900- 1000 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 5.5%، وهي لا يجب أن تتخطى الـ5% وفقاً لـ”منظمة الصحة العاليمة”، موضحاً أن “فصل الشتاء يعتبر بيئة حاضنة لانتشار الفيروسات”.

وأوضح في تصريح سابق له أن “الإصابات ترتفع بسبب التجمعات في الأماكن المغلقة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”، لافتاً إلى أن “القطاع الطبي في لبنان يعاني كثيراً، بسبب النقص في الأدوية، وفي الممرضين والممرضات، وكذلك إغلاق بعض أقسام “كورونا” في بعض المستشفيات”.