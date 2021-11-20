لبنان | مشهد النفايات في أرض جلول يستفزّ ياسين: فوضى وإهمال

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2021 2:22 مساءً

نشر وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه في “إنستغرام” فيديو أرفقه بالتعليق الأتي: “‏جولة لتفقد تأثير الأمطار على منطقة أرض جلول في الطريق الجديدة لتكتشف الفوضى في رمي نفايات سوق الخضار والملاحم، والإهمال في رفعها”.

وقال: “اتصلت بمحافظ بيروت والمتعهد، وسيعملون على رفعها فوراً. وسأعمل مع بلديتي بيروت والغبيري لوضع حل لمعالجة نفايات أسواق الخضار واللحمة”.

يذكر أنه ومنذ العام 2015 وشوارع لبنان تغرق الحين بعد الاخر بالنفايات.

كبرت الازمة في العام 2019، ولا حلول تُذكر طالما أنّ اللبنانيين عادوا اليوم ليتفاجؤوا بتكدس النفايات في مناطقهم وخصوصاً في بيروت والمتن.

وتعمل وزارة البيئة كما أكد ياسين سابقاً على وضع حلول لتفادي الازمة ومختلف تأثيراتها، إضافة الى وضع خطة استراتيجية وطنية متكاملة تؤسّس للفرز من المصدر وإعادة التدوير، وكذلك مجموعة من الخطط لادارة النفايات على مستوى اتحادات البلديات.