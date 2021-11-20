لبنان | عون: بدأنا مسيرة الخروج من الأزمة.. وواشنطن: “العين عليك”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ميشال عون مع وفد من الكونغرس

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا اليوم السبت وفداً من الكونغرس الأميركي ومجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان.

بعد اللقاء قال عون: “لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد وإصلاحات النظام المالي والمصرفي”.

وأضاف: “لبنان يتطلع الى دعم الولايات المتحدة الأميركية للبرامج الإصلاحية وينوه بدور الإدارة الأميركية في عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا”.

وتابع عون: “لبنان يتطلع الى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بهدف الوصول الى اتفاق يضمن حق لبنان لاستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز”.

ولفت إلى أنَّ “التفاهم قائم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواضيع المطروحة والإصلاحات والظروف التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً.

وقال: “ملتزمون الاستحقاقات الدستورية في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ولإبعاد السياسة عن القضاء لا سيما في التحقيق في جريمة المرفأ واحداث الطيونة”.

وبدورها، شدّد كل من عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود خلال لقاء الرئيس عون على أن “الكونغرس يتطلع الى دور عون في هذه المرحلة ومهتمون بإنهاض الاقتصاد وانتظام عمل المؤسسات وتمكين لبنان من استخدام موارده الطبيعية”.