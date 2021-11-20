لبنان | الأمطار مستمرة حتى الإثنين.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2021 2:08 مساءً

يسيطر منخفض جوي متمركز غرب تركيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى ظهر الإثنين حيث يستقر تدريجياً. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية)

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية خاصة شمال وجنوب البلاد، كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق خلال الليل على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية ومترافقة برياح ناشطة، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع انفراجات واسعة.

الإثنين: غائم جزئياً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ومن ثم يستقر الطقس تدريجيًا.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

حرارة سطح الماء: 23°م.

الضغط الجوي: 1010 HPA.

أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6:14.

ساعة غروب الشمس: 16:33.