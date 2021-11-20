لبنان | حركة سوا للبنان تطلق حملتها “سوا لسيادة لبنان”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - تحت عنوان “سوا لسيادة لبنان”، أطلقت حركة سوا للبنان حملتها الإعلانية التي توزّعت على الأراضي اللبنانية كافة، كاشفةً عن مشروعها الذي يرتكز على ٦ نقاط أساسية، سياسيًا إجتماعيًا واقتصاديًا.

في موضوع السيادة، ترى سوا للبنان، ضرورة إستعادة سيادة الدولة اللبنانية كاملة، بمقّوماتها كافة وقرارها الحر، وذلك من خلال ترسيم الحدود البرية والبحرية وتمكين الجيش اللبناني، القوة العسكرية الوحيدة المخوّلة الدفاع عن لبنان.

في موضوع الحياد، إعلان تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وتفعيل الدبلوماسية النشطة التي تعيده إلى دوره الريادي كعضو مؤسس في جامعة الدول العربية وفي هيئة الأمم المتحدة، وإنهاء عزلته.

في الصحة، توفير خطة صحية كاملة لجميع المواطنين، بموجب قانون تأمين صحي يضمن عدم وفاة أحد على أبواب المستشفيات، وتأسيس مراكز طبية في المناطق الريفية، وتفعيل شبكة الإستشارات عن بعد، إضافة إلى دعم الصناعات المحلية للأدوية التي من شأنها منع الإحتكار وتخفيض الأسعار.

في الكهرباء، تطوير استراتيجية شاملة لقطاع الكهرباء، تأخذ في الاعتبار الشبكات الصغيرة الحالية، إضافة إلى الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجدّدة، وذلك للوصول الفعلي إلى تغذية شاملة على مدى 24 ساعة في أقرب وقت ممكن، ما ينعكس ايجابًاً على حياة اللبنانيين أولاً، وتاليًا على الإستثمارات الداخلية والخارجية.

في العمل، إنشاء منصّات مشتركة تضم قطاعات العمل كافة، بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، لتحفيز البحوث وتطوير المشاريع ومساعي ريادة الأعمال وتمكين مكتب التوظيف الوطني، وذلك لإلغاء مبدأ المحسوبيات والوساطات في التوظيف، ووضع الكفاءات والخبرة كمعيار أول ووحيد.

في مكافحة الفساد، الوصول إلى إزدهار شامل وعادل في البلاد، والقضاء التام على أشكال الفساد كافة، وذلك من خلال ضمان إستقلال القضاء والحق في الوصول قانوناً إلى المعلومات، والتمسك بالحقوق الدستورية كافة، والتطبيق الصارم للقوانين.

انّ الشعب اللبناني يستحق العيش في دولة تضمن قواعد القانون وتتمتّع بقضاء مستقل، دولة برلمانها يعمل جاهداً من أجل الشعب وليس من أجل الطبقة السياسية، دولة قوية قادتها يحاسبون.

اللبنانيون يستحقون دولة تضمن الحقوق المدنية لجميع مواطنيها وسلامة وأمن جميع أبنائها.

إن حركة سوا للبنان ستعمل جاهدة على التأسيس لمستقبل أفضل للشعب اللبناني، خال من الفساد يتساوى فيه جميع اللبنانيين، حيث الهوية اللبنانية هي الضمانة الوحيدة للسيادة.

حركة سوا للبنان تطلق حملتها “سوا لسيادة لبنان”

حركة سوا للبنان تطلق حملتها “سوا لسيادة لبنان”

حركة سوا للبنان تطلق حملتها “سوا لسيادة لبنان”

حركة سوا للبنان تطلق حملتها “سوا لسيادة لبنان”

حركة سوا للبنان تطلق حملتها “سوا لسيادة لبنان”