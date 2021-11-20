لبنان | عدوان: سمعة لبنان التربوية على المحك

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

غرّد النائب جورج عدوان عبر “تويتر”: “بعد فضيحة الشهادات الجامعية المزورة للعراقيين، ننتظر موقف وزير التربية الحازم وتدابيره، وننتظر تحرك القضاء واجراءات الملاحقات بحق المرتكبين. سمعة لبنان التربوية على المحك”.

يذكر أن وزير التربية والتعليم عباس الحلبي توعد بملاحقة مزوري شهادات دراسات عليا في لبنان لآلاف الطلبة العراقيين، “في حال ثبوت ذلك”.

جاء ذلك عن الحلبي مساء الخميس، على خلفية فضيحة “بيع شهادات” لطلبة عراقيين عبر 3 جامعات خاصة، تحدثت عنها وسائل إعلام لبنانية قبل أيام.

والخميس، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي قراراً رسمياً يقضي بتعليق دراسة مواطنيها في 3 جامعات لبنانية خاصة، “لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية”.

وقال الحلبي، إن “الطالب والجامعة والوسيط سيلاحقون قانونياً إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات”، معتبراً أنه “من غير المقبول التفريط بسمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة”.