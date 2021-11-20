لبنان | ما جديد قضية اللبنانيين الموقوفين في تركيا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قضية اللبنانيين الموقوفين في تركيا والذين كانوا قد غادروا لبنان بطريقة غير شرعية.

ولهذه الغاية، تواصلت وزارة الداخلية والبلديات مع سفارة لبنان في تركيا والمديرية العامة للأمن العام اللبناني وجرى تأمين الأوراق اللازمة لتسهيل عودتهم الى لبنان.

وكان قد تابع مولوي قضية المركب العالق وسط البحر على بعد حوالي ٢٢،٨ ميل بحري والذي حمل على متنه عددا من اللبنانيين الذين حاولوا المغادرة بطريقة غير شرعية، وكان قد طلب من المديرية العامة للدفاع المدني البقاء في جهوزية تامة، كما أوعز الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي جمع المعلومات اللازمة عن المسافرين.

هذا وتبلغ مولوي عثور الجيش اللبناني عليهم ويعمل على إعادتهم سالمين الى الشاطئ اللبناني.