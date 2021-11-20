لبنان | دولار السوق السوداء إلى ارتفاع مستمرّ

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

تتراوح تسعيرة صرف الدولار حالياً بين 23100 و23200 ليرة لكل دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعش فيه الاقتصاد اللبناني في خضم أزمة سياسية ومالية لم يشهدها من قبل، ما دفع إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية وتفاقم الأزمات المعيشية.

يذكر أن القطاع العام في لبنان يعتبر بحكم المشلول في لبنان، بسب انهيار العملة الوطنية، وعزوف الموظفين عن القدوم إلى الوزارات، ومراكز عملهم لهزالة الرواتب من جهة، ولرفع الدعم عن المحروقات والزيادة الهائلة التي طرأت على أسعار المحروقات من جهة ثانية وسط غياب كامل للنقل العام.

وكانت الحكومة اللبنانية رفعت بدل النقل من 8 آلاف ليرة إلى 24 ألف ليرة منذ ثلاثة أشهر إلا أن هذه الزيادة، أصبحت زهيدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.