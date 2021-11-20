لبنان | متى تفتح مصلحة تسجيل السيارات أبوابها؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت هيئة إدارة السير والاليات والمركبات في بيان، بأنه “بناء لمقتضيات المصلحة العامة، ولحسن وانتظام سير العمل، وتخفيفاً للازدحام داخل مصلحة تسجيل السيارات خصوصا بعد ارتفاع عداد اصابات كورونا في الآونة الأخيرة، تستأنف هيئة إدارة السير والآليات والمركبات إستقبال المواطنين أيام الأربعاء والخميس والجمعة في ٢٤-٢٥-٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢١ بالنسبة للأسبوع القادم لإنجاز معاملاتهم في مصلحة تسجيل السيارات في كافة الدوائر والأقسام والفروع في الدكوانة والمناطق، وأيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع اعتباراً من الأسابيع اللاحقة (في الأول من كانون الأول ٢٠٢١) على أن تقوم المصلحة بإستقبال وكلاء الشركات والمعارض والمعقبين والمكاتب أيام الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع. كما تذكر هيئة إدارة السير أنه بإمكان المواطنين تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) في كافة مراكز OMT وليبان بوست و BOB financeو Wish Money والمصارف”.