لبنان | مؤسسة نوح تطلق مبادرة لتأمين الحليب لـ5000 طفل دون عمر السنة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت مؤسسة نوح مبادرة “Code Lebanon” التي تهدف إلى تأمين حليب الأطفال لـ5000 طفل دون عمر السنة في 9 مناطق لبنانية.

ودعت المؤسسة للتسجيل عبر زيارة موقع www.codelebanon.org وإدخال التفاصيل المطلوبة.

وقالت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك:

“لا ينبغي أن يكون حليب الأطفال رفاهية لمن يستطيع إيجاده وشراءه. لا شك ان ندرة الحليب وارتفاع أسعاره ينذران بالخطر ، مما يجعل آلاف العائلات غير قادرة على تأمين احتياجاتها”.

وأشارت المؤسسة إلى أن “Code Lebanon هو مبادرة من الشعب إلى الشعب. يمكن أن تحصل 5000 أسرة على الحليب الذي تحتاجه.

التسجيل عبر: زيارة www.codelebanon.org

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