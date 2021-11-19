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لبنان | مؤسسة نوح تطلق مبادرة لتأمين الحليب لـ5000 طفل دون عمر السنة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

شعار مؤسسة نوح

أطلقت مؤسسة نوح مبادرة “Code Lebanon” التي تهدف إلى تأمين حليب الأطفال لـ5000 طفل دون عمر السنة في 9 مناطق لبنانية.

ودعت المؤسسة للتسجيل عبر زيارة موقع www.codelebanon.org وإدخال التفاصيل المطلوبة.

وقالت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك:

“لا ينبغي أن يكون حليب الأطفال رفاهية لمن يستطيع إيجاده وشراءه. لا شك ان ندرة الحليب وارتفاع أسعاره ينذران بالخطر ، مما يجعل آلاف العائلات غير قادرة على تأمين احتياجاتها”.

وأشارت المؤسسة  إلى أن “Code Lebanon هو مبادرة من الشعب إلى الشعب. يمكن أن تحصل 5000 أسرة على الحليب الذي تحتاجه.
التسجيل عبر: زيارة www.codelebanon.org

أدخلوا تفاصيلكم، و احصلوا على رمزكم الفريد الاستجابة السريعة QR Code، سنزودكم بأوقات التوزيع في المركز الأقرب إليكم”

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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