لبنان | بالصور.. العاصفة انطلقت واستنفار لمنع حصول فيضانات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2021 7:05 مساءً

طالب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة البلديات والمعنيين برفع النفايات عن جوانب الطرقات منعاً لانسداد مجاري تصريف المياه، فالسلامة العامة عمل تكاملي بين جميع المعنيين”.

من جهتها أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وجّه كتاباً الى مصلحتي الهندسة والنظافة في بلدية بيروت وقيادة فوجي الاطفاء والحرس، جاء فيه:

عطفا على مذكرتنا الإدارية عدد ۲۰۲۱/۱۰۱۱۳ تاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۳ يطلب اليكم المبادرة فوراً إلى استنفار الأجهزة المختصة لديكم لإتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع حصول فيضانات أثناء هطول الأمطار الغزيرة والتأكد من حسن تنظيف الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والتنسيق في ما بينكم وإفادتنا دورياً بالنتيجة.

وكانت دائرة الأشغال بالأمانة التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت قد قامت في وقت سابق بمؤازرة فوجي الاطفاء والحرس بحملة تنظيف واسعة شملت تعزيل وتنظيف مصافي وريغارات مياه الأمطار على مداخل ومخارج الأنفاق في مدينة بيروت والتي قد ينجم عن عدم تنظيفها فياضانات من شأنها أن تشكل خطراً على سلامة المواطنين والسلامة المرورية. على أن تتبعها حملة كشف دوري على تلك المصارف للتأكد من عدم تجدد رمي الاوساخ داخلها.

كما ننوه بالمواطنين الكرام عدم رمي النفايات أو بقايا الاوساخ قرب او داخل مصارف المياه والمجاري الصحية لأنه قد ينجم عن ذلك اقفال تلك المسارب ومجاري الصرف الصحي والتسبب بفيضانات.