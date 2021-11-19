لبنان | رفع الدعم عن الأدوية.. موت محتم على الشعب اللبناني؟!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

نعم، انها حكومة “الاصلاحات” أما “انجازاتها” حتى الآن اغراق المواطن اللبناني، وكأنها تقول له “ان لم تمت من الجوع والبرد والفقر، حتماً سنقتلك بطرقنا الخاصة من خلال رفع الدعم عن الأدوية.

“الشكوى لغير الله مذلة”، اصبح الوضع في “مستشفى الشرق”، متروك للسماء، فحلول واصلاحات هذه الحكومة فحواها زيادة الطين “بلّة” على حياة المواطن. وباتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” اكد الدكتور عاصم عراجي ان الوضع لا يحتمل والناس ليس باستطاعتها التحمل اكثر.

وعن الآلية التي تم وضعها لرفع الدعم عن الأدوية، يشرح عراجي أن “الأدوية الرخيصة بقيت مدعومة بنسبة 25%، أمّا المتوسّطة فمدعومة على الـ45%، والباهظة الثمن بقيت مدعومة بنسبة 65% و اكد انه لم يُرفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية لانها تأتي بالدرجة الاولى نسبة للاولويات فبقيت مدعومة بنسبة 100% و لم تعد مفقودة”.

و تابع عراجي أن “وزارة الصحة لا علاقة لها بالموضوع”، مشيراً إلى ان القنبلة الموقوتة تكمن بانهيار الليرة وعجز مصرف لبنان عن التغطية”، مؤكداً ايضا أنه يحمل السلطة السياسية بكاملها ذنب المواطن، فلولا الفساد والسرقة و التهريب لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.

“لن نسكت عن هذا الواقع المرير” يقول عراجي، خاتماً تصريحه بأن اعضاء مجلس الصحة لن يسكتوا ابدا في حال القرار النيابي لم يأت في ما يصب بمصلحة المواطن، الشعب يأمل اليوم بالطبابة، نعم طبابة كنا نقول انها ابسط حقوقنا”.