لبنان | سلسلة أحكام لـ “العسكريّة” في ملف الرشوة بالتليل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت المحكمة العسكريّة برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام، في ملفّ الرشوة بالتليل المنفصل عن الانفجار، وذلك بالأشغال الشاقة مع التجريد من الحقوق المدنيّة وغرامات ماليّة، بحقّ علي صبحي الفرج، جورج رشيد ابراهيم، راسم شريف الطحة، مؤهل دمر نهاد المصري، مؤهل أحمد هاشم عبدالله، مؤهل سمير أحمد سعيد، يحيى راشد الظريف، عادل عيسى الخولي، بلال نزيه حسين.

وأقدم الثلاثة الأول على القيام بأعمال تهريب الإسمنت والبنزين والمازوت عبر الحدود اللبنانية السورية من وإلى لبنان، وعلى دفع رشاوى لرتباء في الجمارك اللبنانية لحملهم على القيام بأعمال منافية لوظيفتهم. وأقدم الباقون على التماس الرشاوى للقيام بأعمال منافية لوظيفتهم مخالفين بذلك التعليمات العسكرية.