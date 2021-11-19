لبنان | بالفيديو: كيف يرد وزير الصحة على اتهامه بالغياب عن السمع وهل يستقيل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الصحة فراس أبيض أنه متواجد ووزارة الصحة على تجاوب مع كل من يتواصل معها، مضيفاً في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” فيما يتعلق بموضوع الدواء “منذ اربعة اشهر واللبنانيون يتعذبون لعدم ايجاد الدواء في الصيدليات، بحثنا عن حل لتوفيره سواء تعلق الأمر بأدوية السرطان او الادوية المزمنة كذلك نحبث عن حلول لموضوع الاستشفاء”.

وشدد أبيض على أنه “لا حلول سحرية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، ومن دون مبالغ مالية كبيرة تدخل الى لبنان لن يكون هناك حلاً سهلاً، من هنا نعمل للتخفيف عن كاهل المواطن ضمن الامكانيات المتاحة لنا”.

وعن التواصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أجاب “نحن في اجواء هذا التواصل، ونتأمل زيادة الاعتمادات التي يتم صرفها على صحة المريض”.

والى من دعوه للاستقالة توجه قائلاً “ما يهمني ان اعمل واعتقد ان هذا ما يهم المواطنين”.