لبنان | اعتصام لأهالي اللبنانيين المحتجزين في تركيا أمام منزل وزير الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

نفّذ أهالي اللبنانيين المحتجزين في تركيا اعتصاماً أمام منزل وزير الداخلية بسام المولوي في طرابلس، مطالبين “الإسراع بإيجاد حلول لاسترجاع أبنائهم إلى لبنان”، وسط إجراءات أمنية مشدّدة نفّذتها عناصر قوى الأمن الداخلي.

وناشد الأهالي “جميع المسؤولين في الدولة التفاوض مع المعنيين في تركيا لعودة أبنائنا إلى أهلهم ووطنهم”.

كما أشار المتحدث باسم الأهالي عبد العزيز الطرطوسي إلى أنّه “ثمة حالات إنسانية لأولادنا وأهلنا، والبعض منهم يعاني من أمراض مزمنة وحالتهم تستدعي التدخل سريعاً ويعيشون في ظلّ أوضاع صعبة جداً، ونأمل التجاوب معنا وتحريك هذا الملف”.

ولوّح بـ”اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب المولوي والمعنيين في الدولة لمطلبهم”