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لبنان | تدابير سير لمناسبة عيد الإستقلال

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تدابير سير

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -شعبة العلاقات العامة عن تدابير السير التي ستتخذ يوم الاثنين في 22-11-2021 لمناسبة عيد الاستقلال حيث سيقام عرض عسكري في جادة نديم الحكيم / اليرزة. وجاء في البيان:

يمنع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 20,00 من تاريخ 21-11-2021 وحتى انتهاء الاحتفال في اليوم التالي، على جانبي الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهور – مفرق كاليري متى.

يمنع مرور الشاحنات ومركبات البيك اب اعتبارا من الساعة 00.5 من تاريخ 22-11-2021 وحتى انتهاء الاحتفال، على:
– الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد، بالاتجاهين.

– الطريق الدولية المتجهة من البقاع نحو بيروت.
– الطريق الممتدة من مرفأ بيروت باتجاه أوتوستراد الرئيس اميل لحّود.

وتمنت على المواطنين اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام

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