لبنان | اتحاد نقابات المخابز والافران: فوجئنا بقرارات لامسؤولة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدر اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان بيانًا قال فيه:

“لم يمض ساعات على صدور التعرفة الجديدة لربطة الخبز التي اصدرها وزير الاقتصاد والتجارة في الامس على ضوء المستجدات الطارئة على كلفة العناصر الداخلة في صناعة ربطة الخبز، فوجئنا صباح اليوم بقرارات “همايونية” لامسؤولة صادرة عن وزير الطاقة والمياه ترفع سعر مادة المازوت التي هي اساسية لصناعة الرغيف بمعدل /4200/ليرة لبنانية بدون النقل.”

واضاف :”ان الاتحاد يسأل من يدعون الحفاظ على لقمة الفقير كيف للافران ان تستمر في ظل الارتفاعات المتواصلة في سعر المحروقات بشكل عام والمازوت بصورة خاصة لا سيما وان الارتفاع حصل مرتين هذا الاسبوع؟”.

واعتبر الاتحاد ان هذا الاسلوب المعتمد في تسعيرالمحروقات من شأنه ان يؤثر سلبا وارتفاعا في سعر ربطة الخبز التي نرغب مع العمال بالحفاظ على اسعارها رحمة بالعباد والفقراء. هل من مسؤول يعي خطورة هذه المسألة ويضع حدا لهذا الاسلوب؟ ان الاستمرار في هذا المنحى قد يقضي على قدرة الناس لشراء حاجاتهم اليومية من الخبز.”

وطالب اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان المسؤولين بالعمل على وضع آلية ثابتة لاسعار المحروقات المخصصة للافران حفاظا على استقرار سعر ربطة الخبز و على ذوي الدخل المحدود لتأمين قوتهم اليومي.”

وأكد الاتحاد ان ما حصل خارج عن ارادة اصحاب الافران الذين يحرصون كل الحرص على تأمين رغيف الخبز للناس بالسعر المعقول والمقبول والذي يمكّن جميع فئات الشعب من الحصول عليه.”