لبنان | مصلحة الابحاث العلمية: لا تصدقوا البواحير

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة
توقعات الطقس
أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية إلى أنه “يتم تداول الأحوال الجوية عبر بعض شاشات التلفزة حسب البواحير والتي تحدد الايام والامطار والثلوج لفصل الشتاء بكامله.”
وأضاف البيان أنه “تود LARI الايضاح الى أن هذه البواحير لا تصدق أبدا بخاصة مع التغيير المناخي، وأن النشرات التي تعتمد على العلم يشوبها أحياناً نواقص وتغييرات سريعة لذا اقتضى التوضيح”.
في هذا المجال، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية أنه يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي يتمحور فوق الحوض الشرقي للمتوسط.
ويتحول الطقس الى غير مستقر مع تدن كبير بدرجات الحرارة وتساقط أمطار، غزيرة في بعض المناطق، تترافق مع برق ورعد وثلوج على 2400 متر وتنخفض ليلاً.