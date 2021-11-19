لبنان | مصلحة الابحاث العلمية: لا تصدقوا البواحير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية إلى أنه “يتم تداول الأحوال ‏الجوية عبر بعض شاشات التلفزة حسب البواحير والتي تحدد الايام ‏والامطار والثلوج لفصل الشتاء بكامله‎.”‎

وأضاف البيان أنه “تود‎ LARI ‎الايضاح الى أن هذه البواحير لا تصدق أبدا ‏بخاصة مع التغيير المناخي، وأن النشرات التي تعتمد على العلم يشوبها ‏أحياناً نواقص وتغييرات سريعة لذا اقتضى التوضيح”.

في هذا المجال، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية أنه يؤثر على لبنان ‏منخفض جوي اعتيادي يتمحور فوق الحوض ‏الشرقي للمتوسط‎.‎

ويتحول الطقس الى غير مستقر مع تدن كبير بدرجات الحرارة ‏وتساقط ‏أمطار، غزيرة في بعض المناطق، تترافق مع برق ورعد ‏وثلوج على ‏‏2400 متر وتنخفض ليلاً. ‏