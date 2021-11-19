لبنان | مياومو الكهرباء في معمل صور توقفوا عن العمل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

توقف العمال المياومون في معمل صور الحراري لإنتاج الكهرباء عن ‏العمل، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ شهرين. وعمدوا الى اقفال ‏ابواب المعمل بالحجارة والحديد‎.‎

‎ ‎

وتحدث بإسمهم المسؤول العمالي في الجنوب علي سعد، شارحاً ‏أوضاعهم وقال: ان “سبب الاعتصام هو وجع عشرين عاما في هذا ‏المرفق العام، وتكرار هذه المشكلة”، مشيرا الى انتهاء العقد منذ شهرين ‏وعدم دفع رواتبهم، والمطالبة بتحسين العقود الجديدة ورفع الاجور وبدل ‏النقل وتثبيتهم”.

‎ ‎

وأكد أن تحركنا اليوم شرعي، وهو تحت سقف الاتحاد العمالي العام، ‏للمطالبة بحقوقنا اسوة بباقي القطاعات، لان ليس لنا القدرة على الذهاب ‏الى المعمل جراء الغلاء وارتفاع اسعار البنزين. وفيما كنا نعمل على ‏تأمين الكهرباء للمناطق اللبنانية ولم نرغب باطفاء المعمل، اضطررنا ‏اليوم الى ان نطفئه آسفين، بسبب المعاناة التي نعيشها. لذلك نحذر من ‏اللجوء الى الشارع في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المحقة وهي رفع ‏الاجور وتحسين بدل النقل والتأمين وتثبيت العمال”. وأعلن ان الاعتصام ‏سوف يمتد الى منشآت ومعامل ومحطات كهرباء لبنان كافة‎.‎