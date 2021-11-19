لبنان | الأوضاع الراهنة في البلاد بين عون وميقاتي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واجرى معه جولة افق تناولت ‏الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء المستجدات الأخيرة.‎ ‎

كما تطرق البحث الى نتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجان الوزارية المكلفة متابعة مختلف المواضيع التي تعمل الحكومة على درسها ‏واعداد اللازم لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعاود جلساته قريباً.

كذلك تناول البحث العلاقات اللبنانية – الخليجية والعمل القائم على اكثر من صعيد من اجل معالجتها انطلاقاً من حرص لبنان على ‏إقامة افضل العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة عموما، والسعودية ودول الخليج خصوصا‎.‎

ولم يدل الرئيس ميقاتي لدى مغادرته قصر بعبدا بأي تصريح‎.‎