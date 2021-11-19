لبنان | أضرم النيران على أحد الجبال الجنوبيّة فوقع بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تداولت مواقع التواصل ‏الاجتماعي بتاريخ 17-11-2021 مقطع فيديو يظهر قيام شخص مجهول ‏بإضرام النيران على جبل يقع في خراج بلدات النفاخية -بافليه -دردغيا‎.‎

على الفور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة ‏المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلّت إلى تحديد هوية الفاعل ‏وتوقيفه، ويدعى‎:‎

س. ح. (مواليد عام 1969، لبناني)‏

بالتحقيق معه، اعترف أنه هو الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وأنّه ‏يعمل راعٍ في بلدته والبلدات المجاورة، كما صرّح أنه قام بإشعال النيران ‏على الجبل المذكور بهدف إبعاد الحشرات عن قطيع الماعز خاصته‎.‎

تم تسليمه الى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة ‏القضاء المختص‎.‎