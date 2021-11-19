لبنان | دولار السوق السوداء “طلوع” في نهاية الأسبوع

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الدولار
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 23000 و23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعش فيه لاقتصاد اللبناني في خضم أزمة سياسية ومالية لم يشهدها من قبل، ما دفع إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية وتفاقم الأزمات المعيشية.
وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان من جديد، بعد رفع الدعم الحكومي المالي عنها، وتحرير سعر الصرف نسبيا، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.
في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
وتحاول الحكومة اللبنانية الانطلاق بالمفاوضات مع صندوق النقد، إلّا أن عقبات سياسية تقف في وجهها وخصوصاً الخلاف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي دفع “حزب الله” إلى تعطيلها بالكامل ومنع اجتماعها منذ أكثر من 3 أسابيع.