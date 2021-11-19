لبنان | دولار السوق السوداء “طلوع” في نهاية الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ‏ما بين 23000 و23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد‎.‎

يأتي ذلك في الوقت الذي يعش فيه لاقتصاد اللبناني في خضم أزمة ‏سياسية ومالية لم يشهدها من قبل، ما دفع إلى انهيار سعر صرف ‏العملة المحلية وتفاقم الأزمات المعيشية.‏

وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان من جديد، بعد رفع الدعم ‏الحكومي المالي عنها، وتحرير سعر الصرف نسبيا، وسط أسوأ أزمة ‏اقتصادية تعيشها البلاد.‏

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب ‏الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.‏

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف ‏الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة ‏للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.‏

وتحاول الحكومة اللبنانية الانطلاق بالمفاوضات مع صندوق النقد، ‏إلّا أن عقبات سياسية تقف في وجهها وخصوصاً الخلاف على ‏التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي دفع “حزب الله” إلى تعطيلها ‏بالكامل ومنع اجتماعها منذ أكثر من 3 أسابيع.‏