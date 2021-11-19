لبنان | استعدوا للمنخفض الجوي في الـ”ويك أند”.. برق ورعد ‏وثلوج

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الطقس
يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي يتمحور فوق الحوض الشرقي للمتوسط.
ويتحول الطقس الى غير مستقر مع تدن كبير بدرجات الحرارة وتساقط أمطار، غزيرة في بعض المناطق، تترافق مع برق ورعد وثلوج على الجبال العالية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٧ درجة
- الجو : غائم مع ضباب وتتساقط امطار رعدية خاصة من الظهر وما بعد وتكون غزيرة في بعض المناطق مع تساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج على ٢٤٠٠م وتنخفض ليلاً
- الرياح : جنوبية غربية معتدلة ٣٠ – ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪
- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa
- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً
- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس غير مستقر والحرارة تتخفض وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢١ درجة ، من ٧ الى ١٨ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم مع امطار رعدية (متقطعة) غزيرة في بعض المناطق خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على ٢٢٠٠متر وتلامس ٢١٠٠متر ليلا السبت الاحد فيما الرياح غربية – جنوبية غربية معتدلة ٣٠-٥٠كم/س
الأحد: طقس غير مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٠ درجة ، من ٧ الى ١٨ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم مع امطار رعدية (متقطعة) غزيرة في بعض المناطق خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على ٢١٠٠متر صباحاً فيما الرياح غربية – جنوبية غربية معتدلة ٣٠-٥٠كم/س.