لبنان | استعدوا للمنخفض الجوي في الـ”ويك أند”.. برق ورعد ‏وثلوج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي يتمحور فوق الحوض ‏الشرقي للمتوسط‎.‎

ويتحول الطقس الى غير مستقر مع تدن كبير بدرجات الحرارة ‏وتساقط أمطار، غزيرة في بعض المناطق، تترافق مع برق ورعد ‏وثلوج على الجبال العالية‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليوم‎:‎

‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٠ درجة ‏وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٧ درجة

‎- ‎الجو : غائم مع ضباب وتتساقط امطار رعدية خاصة من الظهر ‏وما بعد وتكون غزيرة في بعض المناطق مع تساقط حبات البرد فيما ‏تتساقط الثلوج على ٢٤٠٠م وتنخفض ليلاً

‎- ‎الرياح : جنوبية غربية معتدلة ٣٠ – ٥٠ كم/س

‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪؜‏

‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٥‏‎ hpa

‎- ‎الرؤية متوسطة تسوء جبلاً

‎- ‎البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

السبت: طقس غير مستقر والحرارة تتخفض وتتراوح ساحلا بين ١٥ ‏و ٢١ درجة ، من ٧ الى ١٨ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٥ درجة ‏على ١٠٠٠متر والجو غائم مع امطار رعدية (متقطعة) غزيرة في ‏بعض المناطق خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على ٢٢٠٠متر ‏وتلامس ٢١٠٠متر ليلا السبت الاحد فيما الرياح غربية – جنوبية ‏غربية معتدلة ٣٠-٥٠كم/س

الأحد: طقس غير مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ‏‏٢٠ درجة ، من ٧ الى ١٨ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٥ درجة على ‏‏١٠٠٠متر والجو غائم مع امطار رعدية (متقطعة) غزيرة في بعض ‏المناطق خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على ٢١٠٠متر صباحاً فيما ‏الرياح غربية – جنوبية غربية معتدلة ٣٠-٥٠كم/س‎.‎