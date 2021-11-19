لبنان | العماد عون للعسكريين: أنتم ‏النقطة الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:19 صباحاً - منذ 31 دقيقة

وجه قائد الجيش العماد جوزف عون أمر اليوم الآتي نصه إلى ‏العسكريين لمناسبة عيد الاستقلال الـ78‏ وقال:‏

‏”أيها العسكريون، في ظل تزاحم الأزمات والتحديات الوطنية والسياسية ‏والاقتصادية والمعيشية، تمرّ ذكرى الاستقلال محمّلة بالآلام والآمال. ‏آلام الأوضاع التي نمرّ بها وآمال بالخروج من الأزمة وتجاوزها ليعود ‏لبنان إلى وضعه الطبيعي‎.‎

‎ ‎أيها العسكريون، إن ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية ‏هي النتيجة الحتمية لأدائكم وتضحياتكم وجهودكم في وأد الفتن والحفاظ ‏على السلم الأهلي، لأنكم على مسافة واحدة من كلّ الأفرقاء، وتشكلون ‏النقطة الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيين‎.‎

أيها العسكريون، إن التصدي للعدو الإسرائيلي ومواجهته من خلال ‏الجهوزية واليقظة على الحدود جنوباً، وملاحقة الخلايا الإرهابية ‏والقضاء عليها، وانتشاركم على الحدود الشمالية والشرقية للحد من ‏عمليات التهريب، إضافة إلى تشعب مهماتكم بحفظ الأمن في الداخل ‏والمساهمة في حماية الأمن المعيشي والإنمائي، كل هذا رسّخ دعائم ‏الاستقلال فكنتم على قدر المسؤولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتقكم‎.‎

أيها العسكريون، إن صيغة العيش المشترك تصونها العقول الواعية ‏والعيون الساهرة، كما أنّ ديمومة الاستقلال تحميها دماء الشهداء ‏والجرحى وإرادتكم الصلبة. كونوا كما عهدتكم مهما اشتدت الصعاب ‏رجالًا أشداء أوفياء لقسمكم مخلصين لوطنكم‎.‎