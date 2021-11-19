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لبنان | ارتفاع إضافي لأسعار المحروقات في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:19 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2021 8:31 صباحًا

المحروقات

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط صباح اليوم، وباتت أسعار المحروقات وفق الشكل الآتي:

-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 309000 ليرة (+400).

-صفيحة البنزين 98 أوكتان:318800 ليرة (+600).

-المازوت: 320400 ليرة (+4200).

-الغاز:275000 ليرة (+3300).

وفي هذا المجال، علمت “النهار” من مصدر متابع لملف المحروقات أنّه تمّ احتساب الدولار الذي يؤمنه أصحاب المحطات لشراء البنزين (10 في المئة) بـ23 ألفاً و164 ليرة لبنانية.

أمّا الدولار الذي يؤمنه مصرف لبنان لشراء البنزين (90 في المئة) فقد احتسب في جدول تركيب أسعار الوقود بـ19 ألفاً و374 ليرة لبنانية.

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محررين الخليج 365

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