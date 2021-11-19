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لبنان | جنبلاط يغرّد عن الانتخابات: نوع من التزوير لتأجيلها

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

وليد جنبلاط

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” أن منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب الى الست مقاعد في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد وربما الوصول الى تأجيل الانتخابات”.

وحتى اليوم، لا تزال الانتخابات النيابيّة اللّبنانيّة قائمة في موعدها بتاريخ 27 مارس 2022، في ظلّ أزمات مفتوحة على مختلف الجبهات بالبلاد، على رأسها الأزمة الاقتصاديّة.

ويرى المجتمع الدولي أنّ انتخابات 2022 جوهريّة لنجاح أجندة الإصلاح، وإعادة بناء الثّقة بين الدولة والمواطنين، فلا يكفّ المسؤولون الغربيّون أو الأمميّون عن التذكير بأهميّة إجراء الانتخابات.

وبدأت الأحزاب اللبنانية بالفعل التحضير للانتخابات النيابيّة، إذ تحوّلت مكاتب الكثير منها إلى خليّة نحل استعدادا لخوض المعركة الانتخابيّة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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