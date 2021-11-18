لبنان | عراجي: ارتفاع أسعار الأدوية أمر مخيف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 12 دقيقة

أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، إلى أن “الشكاوى التي وصلتني خلال اليومين الماضيين كثيرة، من ناحية عدم القدرة على تأمين الأدوية”.

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن “ارتفاع أسعار بعض الأدوية مخيف، أي بين 8 و10 أضعاف”، مشدداً على “أننا أمام مشهد مأساوي”.

وأكد عراجي، أن “المشكلة الكبيرة، أن “مصرف لبنان” أبلغ وزارة الصحة أن لديه 35 مليون دولار لدعم الدواء، وهنا تم وضع الأولويات”، معلناً “أنني طلبت اجتماعاً غداً للجنة الصحة النيابية، في السراي الحكومة”.

ولفت إلى أن “المطلوب أن يكون هناك لجنة وزارية تتابع الموضوع”، معتبراً أنه “منذ البداية كانت طريقة الدعم خاطئة”.