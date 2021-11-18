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لبنان | منحة اجتماعية لكل العاملين في القطاع العام.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2021 6:27 مساءً

العملة اللبنانية

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن منحة اجتماعية ستشمل كل العاملين في القطاع العام “قدرها نصف راتب بدءاً من 1 تشرين الثاني ونصف راتب قبل الأعياد على ألا تقل عن مليون ونصف ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة”.

وقال: “نذكّر الموظفين بوجوب الحضور الى الادارات بنسبة 66 في المئة، وهذه المقررات ذات طابع استثنائي ريثما تتم اعادة النظر في موازنة 2022 التي ستنجز في أقرب وقت وهي ستكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء ليقرّها”.

كما ناشد الجميع التعاون “لأننا نمرّ في ظروف صعبة ولذلك قررنا إقرار هذه المنحة الاجتماعية ولم نفرض أي ضريبة لأن لدى وزارة المال مبلغاً يغطيها ولم نتطرق لموضوع الدولار الجمركي لأننا لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بأخرى”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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