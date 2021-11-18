لبنان | نادي قضاة لبنان: آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 33 ثانية

لفت نادي قضاة لبنان في بيان، إلى أنه “يتردد يوميا في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، كفى تهديدا وتهويلا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات.

وأشار البيان إلى أنه: “آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت، حلوا أزماتكم بعيدا من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات”.

وأضاف: “كفى تهديما وتخريبا في ما تبقى من معاقل الدولة”.

وختم البيان بالقول:”اتقوا الله في هذا الوطن”.